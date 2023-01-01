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Мой красавчик. Рати Ошун (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Любовные романы, Эротика18+
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Сюжет
Мой босс – настоящий красавчик, мужчина с обложки. Он мог так и остаться несбыточной мечтой серой мышки из бухгалтерии, если бы однажды я не спасла ему жизнь…А дальше?Дальше все пошло совсем не по плану!В тексте есть:– откровенная эротика- очень горячий босс- золушка с необычным прошлым- злой �младший брат.
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