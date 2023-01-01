Мой кот и пес. «Они живут как Сара Бернар, а я сама – как собака». Фаина Раневская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Одна из самых популярных фотографий Фаины Раневской – та, где она с огромным роскошным котярой на руках. А знакомые говорили, что единственные существа, которых обожала гениальная актриса, – это ее чистокровный сиамский кот Тики и приблудный пес-дворняжка Мальчик (по ее признанию: «Моя собака живет как Сара Бернар, а я сама – как собака»). Но, оказывается, Фаина Георгиевна не просто принадлежала к несметной армии «кошатников» и «собачников», а еще и написала о «лучших друзьях человека» целую книгу с собственноручными иллюстрациями. Это – самый светлый, забавный, трогательный и позитивный текст великой актрисы. Это – не только признание в любви к собственным питомцам, ставшим для Раневской членами семьи, но еще и уморительно смешные наблюдения за повадками всех котов и собак, которые «гораздо лучше, артистичнее, умнее и вернее большинства людей – не предадут, не бросят, не облают без причины…». Так говорила Раневская. А ее могильный камень венчает бронзовая фигурка собаки, положившей морду на лапы, – грустный взгляд и одиночество в глазах. Мальчик не смог долго жить без своей хозяйки, а его память увековечили поклонники Раневской…



Мой кот и пес слушать на видеосервисе Wink.