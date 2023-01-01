Мой храбрый папа. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Три года назад летчик Дмитрий Новоселов попал в госпиталь после катастрофы своего самолета. По стечению обстоятельств, в то же время погибла в автомобильной аварии его бывшая жена. Нынешняя жена, Татьяна, которая ухаживала за Дмитрием в госпитале, уговорила Дмитрия согласиться на определение его дочери от первого брака Полины в детский дом. Выздоровев, Дмитрий уволился из полка, но так и не устроился никуда работать. И вот теперь к нему приехала сбежавшая из детдома Полина. Она увидела телепрограмму, в которой рассказывалось о ее героическом папе. Дмитрий оставляет Полину у себя, к большому неудовольствию Татьяны, которая уверяет, что на пенсию Дмитрия и на ее зарплату содержать девочку будет трудно. Татьяна не ладит с Полиной. Но Дмитрий находит общий язык с дочерью, он начинает «таксовать» на своей машине, принося в дом небольшие деньги. Полина уговаривает отца заняться Интернет-торговлей на бирже, но Дмитрий отказывается. Однажды Татьяна сообщает ему, что Полина украла ее сбережения. Оказывается, видя, что отец безработный, девочка купила дорогое пособие по биржевой торговле. Дмитрий кричит на Полину, она плачет. Татьяне удается вернуть деньги за пособие. Дмитрий чувствует, что она стала отдаляться от него. Полина просит вернуть ее в детдом – Татьяна рассказала ей, что три года назад отец отказался от Полины. Дмитрий отвозит дочь в детдом. Вернувшись раньше времени, он застает жену с любовником. Дмитрий уходит от Татьяны. Он решает забрать Полину и вернуться в свой авиаполк.



Мой храбрый папа слушать на видеосервисе Wink.