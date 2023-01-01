Мой капитан – киборг. Анна Владимирова (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной современной писательницы Анны Владимировой – «Мой капитан – киборг», вторую в серии «Мой киборг». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Ульяной Галич. Я думал просто расслабиться в первый вечер на суше, подцепить кого-нибудь или тупо заплатить, чтобы расслабили гарантированно и без головняка. Но, нет – я увидел ее. – Прости, у тебя… – голос ее неумело охрип. – У тебя не занято? – Не занято. Но тебе бы я посоветовал все же подумать хорошенько и сбежать от голодного морского волка домой… Она притягательно улыбнулась: – Может, я питаю слабость к голодным волкам… – Красная Шапочка плохо кончила. – Это сначала, – она улыбнулась неожиданно опасно. – Потом ее спасли. – Тебя никто не спасет… На счету актрисы Ульяны Галич роли в российских и советских культовых фильмах «Завтра была война (1987)», Тихая застава (1985)", «Зина-Зинуля (1986)», «Революцией призванный», «Красная вишня (1995)», и дублирование в десятках лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Шпионский мост (2015)», «Номер 44 (2014)» и многих других. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) Внимание! 18 Содержит нецензурную лексику.



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