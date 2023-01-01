Мой блог – мой стиль. Как писать классные тексты. Книга-челлендж. Аня Гетьман (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Меня зовут Аня Гетьман, и я веду блог пишу в нем о людях. О близких, далеких, внутренних. О вас – и о нас. Я занимаюсь сторителлингом и помогаю другим рассказывать их истории. Я уверена, что блог, независимо от платформы,– это личный дневник про поиски, изменения, ошибки, ведь иногда история о том, как я поговорила в путешествии с бродячей собакой, несет в себе больше открытий, чем рассказ, как я прыгнула с парашютом. Задача этой книги – вдохновить вас и помочь действовать, чтобы к последней странице вы поняли, что именно хотите о себе рассказывать и как это делать. Мы исследуем: • Как вести дневник-блог, чтобы интересно было и вам, и читателям? • Что такое сторителлинг и почему он важен в блогс? • Зачем людям вообще нужны ваши истории? • Как найти свой стиль, чтобы писать узнаваемо? • Как разобраться с мыслями «да куда ж ты лезешь!» и быть готовым экспериментировать и искать? А в финале – закрепим все писательским челленджем, который поможет понять, как вести блог именно вам,– и начать уже, наконец!



Мой блог – мой стиль слушать на видеосервисе Wink.