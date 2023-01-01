Моцарт в три пополудни. Наталия Соколовская (книга, 2014) слушать онлайн

Сюжет

Повесть «Моцарт в три пополудни» вошла в книгу «Вид с Монблана» наряду с «Моя тетка Августа», «Винтаж», «Вид с Монблана» и «Сука в ботах». Эти повести и вышедший отдельной книгой роман «Рисовать Бога» скреплены не только системой лейтмотивов, местом действия и тоном повествователя, но и общностью героев. И повести, и роман складываются в единый эпический текст. Проза Наталии Соколовской реалистична при необыкновенной, «галлюциногенной» верности деталей. Но есть в ней нечто, выходящее за пределы реализма и социального протеста: обыкновенные «коммунальные» люди в любой момент могут обернуться мифологическими героями, а места их проживания – библейским «местом безвидным и пустынным», где рядом с жилищем протекает неназванная Река и обитают те, у кого уже или еще нет имен – Мальчик, Девочка, Старик… Поэт Марина Кудимова: «В книге есть новеллы, написанные с такой болью и в такой прекрасной русской традиции, такие тонкие, что они меня просто поразили».



Моцарт в три пополудни слушать на видеосервисе Wink.