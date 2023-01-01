Моцарт. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Люди и не заметили, как их мир захватили вампиры. Исподволь, мягко, осторожно, годами навязывая свои вкусы, внедряя свою культуру, подчиняя себе прессу, кино, литературу и общественное мнение. Вампиры пасут свои «стада», упиваясь властью над людьми, и никто не в силах их остановить. Кроме нас, отверженных ангелов Девятого Легиона… Мы сильнее их, быстрее их, мы умеем драться, и за нами – Свет! Мы способны спасти людей, задушив вампирскую вакханалию. И мы остановим их. Если будет приказ… Но что станет с человечеством, если Девятый Легион распущен? Если приказа Свыше нет уже много веков? Ангелы не могут идти против Его воли, и никто не может! Кроме разве что одного упeртого героя, созданного для пения в небесном хоре, но лишeнного музыкального слуха. Изгнанного с небес за драку, слишком гордого и слишком честного, самого слабого бойца Девятого Легиона – ангела по кличке Моцарт. Что делать, если он последняя надежда на спасение?



Моцарт слушать на видеосервисе Wink.