Мотивация и управление продуктивностью персонала от «А» до «Я». Денис Нежданов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Как мы уже поняли из аудиокниги «Безотказное управление: все от делегирования до контроля. Или как „зарядить“ подчиненных на результат» контроль может быть творческим управленческим процессом, требующим от руководителя, точности, собранности, а также компетентности в делегировании ответственности, а главное высокой ориентации на подлинную командную работу. Только так возможно привлечь во благо результата не только мышцы и мозги подчиненных, но также их волю, их целеустремленность, их ответственность, которые в совокупности способны дать синергетический эффект действиям как каждого конкретного сотрудника, так и бизнес-команды, коллектива в целом. При этом очевидно, что технология управления получает кратную эффективность при правильном отборе, найме и адаптации подчиненных. Именно первые дни введения в должность и первые собеседования с руководителем обеспечивают верный вектор развития результативности сотрудника, подчиненного и нижестоящего руководителя. О том, как сделать процесс отбора и найма наиболее результативным вы узнаете из этой аудиокниги. Кроме этого в аудиокниге вас ждет рассказ: УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ В КОНТЕКСТЕ ЭФФЕКТИВНОГО РУКОВОДСТВА – Рекрутинг команды: отбор, найм и адаптация подчиненных – Психологические типы подчиненных и особенности их мобилизации – Корпоративные ценности и заповеди как элемент системы управления АВТОРСКИЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА – Диагностика мотивации подчиненных – Пять «социальных инстинктов» мотивации персонала – Ка...Слушайте книгу.



Мотивация и управление продуктивностью персонала от «А» до «Я» слушать на видеосервисе Wink.