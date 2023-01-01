Мост через бездну. Андрей Ливадный (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Мост через бездну» – фантастический роман Андрея Ливадного, эпизод тридцать девятый, основное время действия 3827 год, цикл «История Галактики», жанр боевая фантастика, космическая фантастика. …Перед Яной стоял логрианин. Две его змееподобных головы молча уставились на нее. Киберпространство, ставшее единственной реальностью для тех, кто умеет манипулировать им, свело двух обитателей Космоса вместе, и разделявшие их три миллиона лет ничего не значили в этот миг. Где-то далеко, на одной из Вертикалей таинственной Аномалии сейчас погибали тысячи людей. И эта встреча с ксеноморфом поможет Яне и Джону Митчеллу Сент-Иво спасти их. Они перекинут мост через Бездну и пройдут по нему, проторив дорогу на другую сторону Бесконечности…



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