Москва слезам не верит. Даниил Мордовцев (книга, 2020) слушать онлайн

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Существует несколько версий происхождения фразы «Москва слезам не верит» и поверьте, выражение это появилось задолго до выхода всеми любимого фильма Владимира Меньшова. Считается, что во время возвышения Московского княжества с других городов взималась большая дань. Города направляли в Москву челобитчиков с жалобами на несправедливость. Царь иногда сурово наказывал жалобщиков для устрашения других. Отсюда, по одной из версий, произошло выражение «Москва слезам не верит». По версии известного историка и писателя Даниила Мордовцева, автором этой фразы был благочестивый вятский старец и прозорливец Елизарушка Копытов… В своей книге «Москва слезам не верит», кроме повествования о падении мятежной Вятской вечевой республики писатель рассказывает об очень непростым и во многом трагичном объединении российских земель вокруг Москвы. 1263-1478 гг. Также не пропустите аудиокниги Даниила Мордовцева: «Великий раскол», «Мамаево побоище»



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