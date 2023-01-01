Москва. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сегодняшняя Москва – растущий, быстро изменяющийся город. Город, где переплелись Европа и Азия, архаическое и сверхсовременное, где перезвон мобильных телефонов сливается с гулом церковных колоколов. Сегодняшняя Москва – это место, где перемешались поколения и образы жизни, стили и направления, где разрушаются мифы, создаются легенды и, конечно же, новые и новые достопримечательности. И хочется верить, что многие из них по праву займут своe место в ряду проверенных веками.



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