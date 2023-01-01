WinkАудиокнигиМосква. Сборник
Москва. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
История1004 мин12+
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Сюжет
Сегодняшняя Москва – растущий, быстро изменяющийся город. Город, где переплелись Европа и Азия, архаическое и сверхсовременное, где перезвон мобильных телефонов сливается с гулом церковных колоколов. Сегодняшняя Москва – это место, где перемешались поколения и образы жизни, стили и направления, где разрушаются мифы, создаются легенды и, конечно же, новые и новые достопримечательности. И хочется верить, что многие из них по праву займут своe место в ряду проверенных веками.
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