Москва. Андрей Белый (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Русский писатель, поэт и философ, Андрей Белый был одним из ведущих деятелей отечественного символизма «второй волны», разработчиком нового эстетического мировоззрения. Историческую эпопею «Москва», которую составили книги «Московский чудак», «Москва под ударом» и «Маски», Андрей Белый написал в противовес своему нашумевшему роману о Петербурге. В этом произведении он сталкивает в Москве две эпохи – старую дореволюционную и новую послеоктябрьскую. В настоящем издании представлены две книги романа: Московский чудак Москва под ударом



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