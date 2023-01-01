Московский апокалипсис. Николай Свечин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

1812 год. В Бутырской тюрьме этапирования на каторгу ожидает без вины осужденный бывший дворянин Петр Ахлестышев. В суматохе прихода армии Наполеона и сдачи ему Москвы, Петру удается бежать. Оказавшись в пылающей огнем и разгромленной войсками и мародерами столице, долгое время скитавшись в по�исках решения личных проблем, он встречает человека, который меняет всю его жизнь.



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