WinkАудиокнигиМосковский апокалипсис. Николай Свечин
Московский апокалипсис. Николай Свечин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Приключения702 мин12+
Сюжет
1812 год. В Бутырской тюрьме этапирования на каторгу ожидает без вины осужденный бывший дворянин Петр Ахлестышев. В суматохе прихода армии Наполеона и сдачи ему Москвы, Петру удается бежать. Оказавшись в пылающей огнем и разгромленной войсками и мародерами столице, долгое время скитавшись в по�исках решения личных проблем, он встречает человека, который меняет всю его жизнь.
Московский апокалипсис слушать на видеосервисе Wink.