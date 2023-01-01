Московские старости за 1917 год. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Московские старости за 1917 год» – все самое интересное и любопытное из того, о чем писали московские газеты за каждый день 1917 г. Это забавные заметки из старых газет – «Новости Дня», «Московский Листок», «Русское Слово» из архивов РГБ и других московских библиотек, хранящих дореволюционную п�рессу. Порой что-то интересное попадается в петербургских («Новое Время», «Биржевые Ведомости», «Русь» и др.) или даже провинциальных газетах (например, «Одесский Листок»).



Московские старости за 1917 год слушать на видеосервисе Wink.