Московские старости за 1917 год. Коллектив авторов
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Московские старости за 1917 год. Коллектив авторов

Московские старости за 1917 год. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
История, Нон-фикшн618 мин16+

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Сюжет

«Московские старости за 1917 год» – все самое интересное и любопытное из того, о чем писали московские газеты за каждый день 1917 г. Это забавные заметки из старых газет – «Новости Дня», «Московский Листок», «Русское Слово» из архивов РГБ и других московских библиотек, хранящих дореволюционную прессу. Порой что-то интересное попадается в петербургских («Новое Время», «Биржевые Ведомости», «Русь» и др.) или даже провинциальных газетах (например, «Одесский Листок»).

Московские старости за 1917 год слушать на видеосервисе Wink.

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