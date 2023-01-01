Москау. Георгий Зотов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Что бы случилось, если бы войну выиграли немцы? «Альтернативная история – почва опасная. Вечный вопрос „а что, если…“ вряд ли когда-нибудь перестанет будоражить умы людей, – слишком уж большой простор для фантазии он открывает. „Москау“ – книга несколько нетипичная для автора, создавшего такие произведения, как „Апокалипсис Welcome“ и „Элемент крови“. В первую очередь, потому, что она написана в более серьезном ключе, нежели предыдущие работы Zотова: хотя фирменная, безжалостная зотовская ирония и здесь постоянно напоминает о себе» (из отзывов на Fantlab.ru).



Москау слушать на видеосервисе Wink.