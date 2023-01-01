Морской волк. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Виктор – прирожденный «морской волк» – всю жизнь проработал коком на большом судне и не может жить без моря. Когда он вынужден был уволиться из флота, то устроился шеф-поваром в маленькое портовое кафе. С первого дня Виктор невзлюбил это кафе и его сотрудников – бармена Николая и посудомойщицу Ангелину, сестру его старого друга. Виктору кажется, что сотрудники издеваются над ним и специально не соблюдают дисциплину. Особенно Ангелина, которая все делает ему на зло. Но после того, как Ангелина случайно упала с набережной в реку, а Виктор героически ее спас, он понял, что влюблен в нее, как мальчишка. И все его недовольство девушкой – это обычная ревность. Но Виктор уверен, что Ангелина не сможет его полюбить – ведь он простой повар крошечного кафе. Вот если бы он был как раньше, коком на корабле! Брат Ангелины помогает Виктору перевестись работать на корабль, но когда Виктор сообщает в кафе эту новость, Ангелина плачет. Оказывается, она все время была влюблена в Виктора и пыталась привлечь к себе внимание. Виктор недолго мучается сомнениями, он решает не переводиться на корабль и остается работать в кафе обычным поваром, зато рядом с любимой женщиной.



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