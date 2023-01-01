Морская ведьма. Сара Хеннинг (книга, 2020) слушать онлайн

Все знают, чем закончилась сказка: русалочка, принц, поцелуй любви. Но не всем известно, что произошло до этих счастливых событий. На свете жили две девушки. Первая обладала магической силой, а вторая была уже мертва. С тех пор как ее лучшая подруга, Анна, утонула, Эвелин стала изгоем в маленьком рыб�ацком городке. Ее винили в смерти девушки. Но однажды Эвелин заметила в море русалку, как две капли воды похожую на Анну. Неужели той удалось спастись? Однако у русалки есть темный секрет: ненависть поглотила ее сердце. Эвелин готова пойти на все, чтобы сохранить человеческий облик своей подруги. Но девушка еще не знает, что сделка с морем может стоить ей жизни.



Морская ведьма слушать на видеосервисе Wink.