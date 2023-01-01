Морозов. Каин,Гоблин
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Морозов. Каин,Гоблин

Морозов. Каин,Гоблин (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези12+

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Сюжет

Еще вчера я дембельнулся из армии и собирался начинать новую жизнь. Но судьба распорядилась иначе и закинула меня в другой мир.К такому меня разведка не готовила. Балы, красавицы, лакеи, юнкера? Как бы не так! Здесь ведьмаки активно ходят по выставкам и фестивалям, накручивают подписчиков в соцсетях. И смотрят на фанатов со всех рекламных плакатов города. Моя семья ведьмаков далеко не первая в списке. Пора изменить ситуацию. Подвиньтесь, господа аристократы!

Морозов слушать на видеосервисе Wink.

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