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Морозов. Каин,Гоблин (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези12+
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Сюжет
Еще вчера я дембельнулся из армии и собирался начинать новую жизнь. Но судьба распорядилась иначе и закинула меня в другой мир.К такому меня разведка не готовила. Балы, красавицы, лакеи, юнкера? Как бы не так! Здесь ведьмаки активно ходят по выставкам и фестивалям, накручивают подписчиков в соц�сетях. И смотрят на фанатов со всех рекламных плакатов города. Моя семья ведьмаков далеко не первая в списке. Пора изменить ситуацию. Подвиньтесь, господа аристократы!
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