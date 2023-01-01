Морозов. Каин,Гоблин (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Еще вчера я дембельнулся из армии и собирался начинать новую жизнь. Но судьба распорядилась иначе и закинула меня в другой мир.К такому меня разведка не готовила. Балы, красавицы, лакеи, юнкера? Как бы не так! Здесь ведьмаки активно ходят по выставкам и фестивалям, накручивают подписчиков в соц�сетях. И смотрят на фанатов со всех рекламных плакатов города. Моя семья ведьмаков далеко не первая в списке. Пора изменить ситуацию. Подвиньтесь, господа аристократы!



Морозов слушать на видеосервисе Wink.