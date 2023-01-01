Мороз по коже. Сборник рассказов. Виктор Рыжук (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Читая рассказы Виктора Рыжука, вы услышите музыку, увидите цветы первой любви, в лицо вам бросится запах сигарет и алкоголя, и – тут же – свежего ветра свободы. Несмотря на молодость автора, в его произведениях чувствуется жизненный опыт. В его стиле жeсткость Паланика переплетается с мелодичными напевами Есенина. Его рассказы – лоскутное цветастое одеяло, из которого и соткана жизнь: где-то беспросветная безысходность, а где-то безмятежное счастье и самые сокровенные теплые чувства.



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