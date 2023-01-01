WinkАудиокнигиMonsta.com: Вакансия для монстра. Рин Серидзава
Monsta.com: Вакансия для монстра. Рин Серидзава (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези796 мин16+
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Сюжет
Две девушки из разных уголков планеты, случайное интернет-знакомство и рукопись – приключения эксцентричной «наследницы» демона, описанные одной из них.Но где заканчивается реальность и начинается вымысел? И что принесет столь загадочное знакомство обеим девушкам? Приоткройте дверь в таин�ственный мир: может и у вас найдется свой собственный демон?Автор обложки: художник Yukihara Shira
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