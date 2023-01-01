Моногамия. Книга 1. Любовник. Виктория Мальцева
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Моногамия. Книга 1. Любовник. Виктория Мальцева

Моногамия. Книга 1. Любовник. Виктория Мальцева (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Любовные романы, Эротика18+

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Сюжет

Валерия прагматик, потому что для романтики у неё никогда не было времени. Однажды она обнаруживает в своей постели незнакомца, и её мир переворачивается с ног на голову. Алекс родился с серебряной ложкой во рту, но в пять лет потерял семью. Весь мир у его ног, а он хочет только одного – девушку, которая принадлежит другому. То, что начиналось как любопытство и адюльтер, оборачивается сложным моногамным чувством длиною в жизнь. Сага о любви, где двое будут сражаться со всем миром, друг другом и самими собой за счастье. Вторая редакция.

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