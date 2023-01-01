Монетизация личного бренда. Роман Масленников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Экспресс-курс по личному брендингу и пиару, аудио-версия которого записана Романом Масленниковым. Часть 4. Монетизация личного бренда. Слава ради славы? Бред. Слава – только ради денег*. В противном случае, Вы создаете скоропортящийся товар, как говорил Бальзак. В результате прослушивания «Монетизации личного бренда» Вы узнаете все, что необходимо делать для зарабатывания денег на своей известности и уникальности, в частности: – зачем и как правильно составлять свою линейку продуктов, – как Дэвид Огилви нашел первых крупных клиентов и как это можете сделать Вы, – как брать приличные и неприличное большие деньги за консультации, – почему нужно идти в политику любым способом, – краундфандинг и фандрайзинг – личные наблюдения и находки, – мой персональный проверенный секрет магического привлечения денег. Рассказываю вам только о том, что проверил на собственной шкуре. Отмел лишнее, и презентую вам. Этот аудио-курс служит дополнением к ранее изданной книге “Наконец-то знаменит”, рассказывающей о том, как стать известным в своем деле. – Поиск клиентов, – Привлечение клиентов, – Самореклама для бизнеса и шоу-бизнеса, – Монетизация своей славы, – Зарабатывание денег на Вашем имени – на автопилоте. Если Вас когда-либо волновали эти вопросы – курс для Вас. Дойдя до конца, Вы начнете зарабатывать деньги на своем имени, а через 12 месяцев – удвоите личный доход. Не «Абракадабра», а что конкретно делать, чтобы получить результат. Прочитайте оглавление курса для того, чтобы узнат...Слушайте книгу.



Монетизация личного бренда слушать на видеосервисе Wink.