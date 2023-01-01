Монетизация инноваций. Как успешные компании создают продукт вокруг цены. Мадхаван Рамануджам,Георг Таке (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга содержит таблицы, графики и иллюстрации в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки. Инновации являются важнейшим фактором роста. Сегодня, более чем когда-либо, компании должны внедрять инновации, чтобы выжить. Но успешные инновации – �это очень непростая задача. Авторы – партнеры всемирно известной консалтинговой компании Simon-Kucher



Монетизация инноваций слушать на видеосервисе Wink.