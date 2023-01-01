WinkАудиокнигиМонетизация инноваций. Как успешные компании создают продукт вокруг цены. Мадхаван Рамануджам,Георг Таке
Монетизация инноваций. Как успешные компании создают продукт вокруг цены. Мадхаван Рамануджам,Георг Таке (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Зарубежная литература525 мин12+
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Сюжет
Эта книга содержит таблицы, графики и иллюстрации в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки. Инновации являются важнейшим фактором роста. Сегодня, более чем когда-либо, компании должны внедрять инновации, чтобы выжить. Но успешные инновации – �это очень непростая задача. Авторы – партнеры всемирно известной консалтинговой компании Simon-Kucher
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