Монах, который продал свой «Феррари». Робин Шарма. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн
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Сюжет
Первый тираж книги Робина Шарма «Монах, который продал свой “Феррари”» был отпечатан кустарным способом в круглосуточной фотостудии. Сегодня книга разошлась по миру тиражом 15 миллионов экземпляров. На первый семинар по саморазвитию и мотивации к автору собрались всего 23 человека, почти все — родственники. Сегодня в число его почитателей и клиентов входят компании из списка Fortune 500. Автор предлагает стройный пятиэтапный метод достижения целей, улучшения самочувствия, смены жизненных ориентиров — и исполнения мечты. Будучи успешным адвокатом, он сам перенес внутренний кризис, бросил все и отправился в долгое путешествие по Востоку. Результат его исканий — осознание, что энергия более ценна, чем развитие интеллекта. Осуществить мечту может человек, у которого есть на это силы.
Монах, который продал свой «Феррари» слушать на видеосервисе Wink.