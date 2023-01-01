Монах и загадка. Искусство жить полной жизнью, зарабатывая деньги. Рэнди Комисар. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Мы постоянно задаемся вопросом, как бы заработать побольше денег, вместо того чтобы спросить себя: «Чем бы мне хотелось заниматься до конца жизни?» Мы откладываем жизнь на потом, считая, что сначала нужно нажить капитал — и уже потом делать то, что нравится. Бизнес-консультант, преподаватель и �увлеченный путешественник Рэнди Комисар рассказывает историю молодого предпринимателя Ленни. На его примере читатель узнает, из каких компонентов состоит успешный бизнес-проект, как не спутать страсть с энтузиазмом, а хорошего менеджера — с хорошим лидером и как найти дело, которое принесет не только деньги, но и счастье.



Монах и загадка слушать на видеосервисе Wink.