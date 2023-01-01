Момент. Катрин Корр (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Они встретились на берегу моря и провели вместе незабываемую ночь. Курортный роман?– Какой там! Сногсшибательная красавица исчезла ранним утром, а спустя несколько недель пришла устраиваться на работу к человеку, о котором мало что знала… Кроме того, что он был искусным любовником. И как же не вовремя Кассандра потеряла работу, которую любила всей душой! Будь у нее запасной вариант, она бы уж точно не согласилась работать на мужчину, ночь с которым перевернула её жизнь. Не желая больше терпеть давление родителей, Кассандра разрывает отношения с женихом и с головой уходит в новую работу. И всё бы ничего, да вот только жених открывается с новой и не самой приятной стороны, а привлекательный босс хоть и холоден снаружи, но чертовски горяч внутри.



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