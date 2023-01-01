Момент истины. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Момент истины. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Момент истины. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

О книге

Семь лет назад Ирина ушла от мужа, малообеспеченного научного сотрудника Дмитрия, к более надежному, как ей показалось, бизнесмену Сергею. Поначалу все шло хорошо, но теперь Ирине кажется, что Сергей занят только бизнесом, и ему не до нее и сына. Она тепло вспоминает о первом муже и находит предлог, чтобы с ним встретиться. Выясняется, что Дмитрий так и не женился, но добился серьезных успехов в науке и стал обеспеченным человеком. Ирина пытается вызвать у мужа ревность, но это ей не удается, и, решив, что муж ее совсем разлюбил, она снова встречается с Дмитрием и знакомит его с сыном. Тем временем у Ирины начинаются проблемы со здоровьем. Дмитрий устраивает ей консультацию у лучших специалистов, и выясняется, что Ирина серьезно больна. Ей требуется операция. Ирина в панике, ей кажется, что если с ней что-то случится, Миша будет никому не нужен. У мужа горячее время, он сдает важный проект, и достучаться до него со своими проблемами Ирина не может. Она решает признаться Дмитрию, что Миша – его сын. Семь лет назад, узнав, что беременна, она ничего ему не сказала, потому что считала, что в браке с Сергеем сможет дать мальчику больше, но теперь ситуация кардинально переменилась. Дмитрий потрясен новостью. Сергей узнает о том, что Ирина встречается с Дмитрием, и устраивает ей сцену ревности. Ирина признается мужу, что сказала Дмитрию о том, что он – Мишин отец. Сергей возмущен. Ирина боится, что муж оставит ее, и бросается к Дмитрию. Однако тот сомневается, что Миша действительно его сын, и не готов взять на себя такую ответственность. Ирине пора ложиться в больницу, она, беспокоясь за Мишу, умоляет мужа не бросать мальчика. Но, оказывается, Сергей давно знает правду. Сам он – бесплоден, но он ничего не говорил Ирине, потому что положение вещей его устраивало. Он любил Ирину и хотел, чтобы она была счастлива, поэтому делал все, чтобы им было хорошо втроем. Ирина понимает, что ошиблась и в муже, и в Дмитрии. Когда Дмитрий приходит к ней снова, она говорит, что обманула его, и на самом деле Миша – сын Сергея. Сергей везет Ирину в больницу.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
28 мин / 00:28

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