Молва. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

В свое время Надежда Петровна удочерила брошенную в роддоме девочку. Люся выросла и уехала учиться в другой город. Однажды Надежда Петровна узнала от соседки Раисы, что та видела, как по телевизору показывали облаву на проституток. Среди них была Люся. Раиса берется помочь убитой горем Надежде Петровне. Она звонит Люсе и сообщает, что ее мать серьезно больна, и за ней нужен уход. Надежде Петровне не хочется обманывать дочь, но Раиса уверяет ее, что только таким способом можно спасти падшую девушку и заставить её вернуться домой. Вскоре Люся приезжает и трогательно заботится о матери. Надежда Петровна никак не может решиться на серьезный разговор с дочерью. Как-то, к ужасу матери, Люся признается, что подрабатывает, обслуживая иностранцев, как и многие ее однокурсницы. Чуть позже Надежда Петровна видит, как Люся беседует в подъезде с незнакомым мужчиной, отказываясь уезжать с ним. Раиса уверяет Надежду Петровну, что за Люсей приехал сутенер, и прогоняет его. Но вскоре выясняется, что мужчина работает завкафедрой ВУЗа в том городе, откуда уехала Люся. Он признается Люсе в любви и делает ей предложение. Надежда Петровна узнает, что Люся работала с иностранцами в качестве экскурсовода, а проститутку играла в эпизоде нового художественного фильма. Недоразумение счастливо разрешилось, о чем счастливая Надежда Петровна сообщает соседке.



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