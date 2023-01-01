Молодой отец. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

19-летний Михаил Казаков решил помочь Полине, которую давно любил, и которая ждала ребенка от другого. После того, как ее из дома выгнала мать, Михаил пригласил Полину пожить в своей квартире, доставшейся ему в наследство. Однако отец Михаила, Валерий Сергеевич, узнав об этом, в восторг не пришел. Михаилу удалось настоять на том, чтобы отец не лез в его дела. Михаил начал жить с Полиной. Но вскоре к ним заявился Костик – отец ребенка Полины. Девушка призналась, что любит Костика, хоть ему и не нужен ее ребенок, и он требует избавиться от него. Михаил понял, что у него нет никаких шансов на ответные чувства Полины, и вернулся к отцу. Полина и Михаил остались хорошими друзьями. Когда Полина родила, Михаил привез ее с ребенком в свою квартиру. И снова начал жить с ней. Вскоре Полина призналась, что успела оценить прекрасные качества Михаила и полюбить его. Михаил был счастлив. Однако уже на следующий день он увидел Костика и Полину вместе. Михаил понял, что Полина обманула его, он вновь собрал вещи и вернулся отцу. Но Михаил узнал, что возвращение Костика – интрига отца. Константин пришел к Полине потому, что Валерий Сергеевич заплатил ему. Отец извинился, Михаил простил его.



Молодой отец слушать на видеосервисе Wink.