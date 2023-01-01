Молодая старушка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

У Дарьи Самойловой несколько лет назад в автокатастрофе погибла мать и горячо любимый муж. Дарья, храня ему верность, махнула рукой на свою личную жизнь. Дарью возмущает, что отец, Лев Евгеньевич, начал ухаживать за ее подругой Юлией, которая, поссорившись со своим мужем Алексеем, временно живет в доме Самойловых. Она уговаривает кокетливую Юлию помириться с мужем, но та ждет, что он сам придет просить у нее прощения. Дарья не выдерживает и сама идет к Алексею. Но тот говорит, что собирается разводиться с Юлией, потому что та ему изменяет. Дарья чувствует, что между ней и Алексеем много общего, она понимает, что любит его, но тут Юлия решает вернуться к Алексею. Отец рассказывает Дарье, что ее покойный муж изменял ей. Дарья понимает, что ее верность прошлому никому не нужна. Придя как-то домой к Дарье, Юлия говорит, что между ней и Алексеем все хорошо. Но Алексей, пригласив Дарью на день рождения, сообщает, что подал на развод, а Юля переехала к матери. Дарья понимает, что в ее личной жизни грядут перемены.



Молодая старушка слушать на видеосервисе Wink.