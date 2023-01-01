Молодая начальница. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Молодая начальница. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Молодая начальница. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

О книге

26-летняя Дарья Рогова давно мечтала стать начальником отдела. Недавно ее мечта исполнилась, и Дарья сильно изменилась, теперь работа вышла для нее на первый план. Вскоре жених Миша сделал ей предложение, но в ту минуту, когда он протягивал Дарье колечко, ей позвонили с работы. Дарье пришлось уйти, Миша обиделся. Она решила помириться с женихом и устроить романтический ужин. Чтобы его приготовить, Дарья вызвала мать, Екатерину Семеновну. Но мать только разозлилась, она понимала, что дочь приглашает жениха домой, чтобы во время ужина не отрываться от ноутбука и работы. Мать начала читать дочери нотации. Возникла ссора, Дарья вызвала из агентства по подбору персонала повариху Алевтину. Алевтина оказалась обаятельной женщиной, которая быстро завоевала доверие Дарьи. Дарья предложила Алевтине поработать у нее помощницей по хозяйству. Спустя некоторое время Дарья на своей машине сбила прохожего, Вадима, он не пострадал, но свой телефон Дарья ему оставила. Вадим начал звонить Дарье, а спустя пару дней, когда Дарья и Миша шли вместе, Вадим встретил Дарью. В его руках были ее любимые цветы –белые лилии. Миша сделал вывод, что Дарья тайком встречается с Вадимом. Возникла новая ссора, Дарья выбросила кольцо, подаренное Мишей. Дома, когда Алевтина узнала, что Дарья прогнала Мишу, но хотела бы вернуть, уговорила Дарью не делать этого. Алевтина рассказала, что Миша приставал к ней, пока Дарья была в другой комнате. Вадим продолжал оказывать знаки внимания Дарье. Однажды она поняла, что Вадим очень удобный для нее человек, у него был только один минус: Вадим нигде не работал. Екатерина Семеновна попыталась объяснить дочери, что она связалась с альфонсом, но Дарья не поверила. Вскоре она поняла, что мама права. Дарья услышала разговор Алевтины и Вадима, из которого было понятно, что они давно знакомы. Дарья потребовала, чтобы они признались в сговоре. Вадим не стал этого отрицать. Дарья прогнала Алевтину и Вадима, а вскоре ей удалось помириться с Мишей.

Молодая начальница слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
28 мин / 00:28

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