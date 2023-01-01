Молодая бабушка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Перед Инной Сергеевной Бегунковой встал нелегкий выбор, признать себя бабушкой и посвятить остаток жизни семье дочери или попытаться создать свою и родить ребенка самой. Ведь в сорок пять жизнь только начинается. С этой проблемой она обратилась к психоаналитику. Инна Сергеевна решила выбрать собственную семью, но проблем у дочери действительно было много, и женщина увлеклась их решением. К тому же, объявился ее бывший муж, настоящий отец дочери и стал ухаживать за Инной Сергеевной. Их застал ее жених, и бросил ее. Но неожиданно женщина выяснила, что сама беременна. Инна Сергеевна не понимала, как ей быть – сделать аборт или попытаться вернуть своего жениха. Она попросила о помощи психоаналитика. И только любовь ее жениха спасла Инну Сергеевну от опрометчивого шага.



Молодая бабушка слушать на видеосервисе Wink.