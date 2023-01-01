WinkАудиокнигиМолитвы утренние и вечерние. Правило ко святому причащению. Коллективные сборники
Молитвы утренние и вечерние. Правило ко святому причащению. Коллективные сборники (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Религия и духовная литература136 мин12+
Сюжет
Молитвы утренние и вечерние. Последование ко святому причащению. Читает диакон Алексей Карпунин. В записи использованы песнопения в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением архимандрита Матфея (Мормыля).
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