Молитвы утренние и вечерние. Правило ко святому причащению. Коллективные сборники (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Молитвы утренние и вечерние. Последование ко святому причащению. Читает диакон Алексей Карпунин. В записи использованы песнопения в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением архимандрита Матфея (Мормыля).



Молитвы утренние и вечерние слушать на видеосервисе Wink.