Мои годы в General Motors. Часть 1. Альфред Слоун (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Перед вами бестселлер, который стал классикой бизнес-литературы и продолжает лидировать на протяжении последних 50 лет. Эта история – квинтэссенция личного опыта руководства гигантской отраслью, взгляд изнутри на драматические события управления бизнесом. Альфред Слоун – легенда автомобильной промышленности. Именно под его руководством General Motors стала крупнейшей компанией в мире. Из этой книги вы узнаете:какие шаги предпринял Слоун, чтобы убыточная компания менее чем за 10 лет завоевала репутацию главного автопроизводителя как General Motors удалось обогнать знаменитого Генри Форда как GM расширила горизонты и стала крупнейшим производителем двигателей для самолетов-истребителей.



Мои годы в General Motors слушать на видеосервисе Wink.