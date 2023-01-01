Мои большие файерболы. Книга 1. Саша Токсик (книга, 2020) слушать онлайн

Мои большие файерболы – фантастический роман, первая книга одноименного цикла, жанр боевое фэнтези. ЛитРПГ. "Дорога славы" – игра с полным погружением нового поколения. Здесь за приключениями игроков 24 часа в сутки следят зрители. Играют студенты и юристы, учителя и гопники, колхозники и гл�амурные сучки. Всем хочется денег, славы, и места в топе. И как далеко можно зайти в мире, где нет смерти и морали, зато есть всe остальное? Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань



Мои большие файерболы слушать на видеосервисе Wink.