Мое безумие. Калья Рид (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Задержи дыхание и сосчитай до десяти. Скоро все закончится. Но сколько бы раз Виктория ни повторяла про себя эту фразу, она по-прежнему находится в психиатрический клинике. Ей говорят, что она безумна. Подумать только, когда-то ее жизнь была похожа на диснеевскую сказку: красивые отношения, красивый дом. А затем ее поглотила тьма. Иногда к Виктории приходит муж. Он говорит, что Виктория плохая. Но есть и тот, кто так не считает. Виктория не знает, кому верить, но ей так хочется разобраться… Новый любовно-психологический роман от Кальи Рид – молодого, но уже очень известного автора. У книг Кальи Рид тысячи оценок на портале Goodreads.com автор неоднократно побеждала в номинации «Выбор читателей». Истории от Кальи Рид – настоящие психологические загадки, где всe не то, чем кажется. «Непредсказуемо, неотразимо, без преувеличения – эпично». – Кэти Эванс, автор романтических бестселлеров «Возбуждающий, эмоциональный роман». – Brooklyn Public Library (bklynlibrary.org) «Читать эту книгу – будто попасть в центр торнадо. Восхитительное сумасшествие!» – Goodreads.com (review)



Мое безумие слушать на видеосервисе Wink.