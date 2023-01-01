Модная лавка. Иван Крылов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Спектакль Государственного академического театра им. Моссовета по одноименной комедии в трех действиях, написанной будущим знаменитым баснописцем в 1806 году. Действие пьесы – весьма бурное – происходит в лавке француженки Каре. Режиссер постановки – Юрий Шмыткин. Исполнители: Маша, мастерица в модной лавке мадам Каре – Ткачева Наталья; Лестов, гусарский корнет – Иванов Борис; Сумбуров, помещик отдаленной степной губернии – Темяков Николай; Сумбурова, его жена – Якунина Ольга; Лиза, его дочь от первой жены – Синицына Людмила; Мосье Трише, француз – Лавров Борис; Мадам Каре, француженка, хозяйка лавки – Марголина Этель; Антропка, слуга Сумбуровых – Щелоков Василий; Андрей, слуга Лестова – Абрамов Лев. Пояснительный текст – Тобиаш Эммануил



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