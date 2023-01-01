Модицина. Encyclopedia Pathologica. Никита Жуков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта аудиокнига – первый нескучный научпоп о современной медицине, о наших болячках, современных лекарствах и человеческом теле. Никита Жуков, молодой врач-невролог из Санкт-Петербурга, автор ультрапопулярного проекта «Encyclopatia» (от «Encyclopedia pathologicae» – патологическая энциклопедия), который посещают более 100 000 человек в день. Его «Модицина» (от «модная медицина») – это критика традиционных заблуждений, противоречащие науке. Серьезные дядьки – для которых Никита, казалось бы, не авторитет – обсуждают его научно-сатирические статьи на медицинских форумах, критикуют, хвалят и спорят до потери пульса. Вас беспокоят головные боли от инстаграма? Или мигрень после рабочего дня вконтакте? А может, судороги при одном виде кривого дизайна? Вы задаетесь вопросом, почему дорогое плацебо работает лучше дешевого? Или вдруг – вам действительно помогают фуфломицины? Вместе мы обязательно решим, что с этим делать.



Модицина слушать на видеосервисе Wink.