Моделирование будущего. Виталий Гиберт (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Книга Виталия Гиберта отправит вас в детство – в те ощущения, когда вы, без страха раскачиваясь на качелях, с головой уходили в счастье, делали только то, что хочется, и точно знали, где лежат конфеты. Подрастая, мы часто забываем простые правила беззаботной жизни, в которой все, как по волшебству. Мы перенимаем заблуждения взрослых вместе с их неуверенностью, страхами и ложными ценностями и… страдаем. Как и положено взрослым. Не надо посещать специальные курсы или ехать на край земли к просветленным мастерам за знанием, которое от рождения живет внутри вас самих. Просто откройте его в себе – научитесь доверять божественному плану, жить без привязанностей и страха, осознанно выбирать только желанный опыт. Это и есть ключ к здоровью, счастливым отношениям, финансовому изобилию и профессиональным успехам. Книга «Моделирование будущего» написана в потоке безусловной любви к вам, чтобы вы уловили счастье в настоящем моменте жизни и увидели в нем начало воплощения своих заветных желаний. Книга также издавалась под названием «Моделирование чуда».



Моделирование будущего слушать на видеосервисе Wink.