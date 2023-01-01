Модели поведения. Инструкция по эксплуатации человека. Дмитрий Сергеевич Пахомов (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Модели поведения у каждого свои. Работаете вы или отдыхаете, у вас всегда имеется определенная модель поведения. Многие задумываются: а что если бы я поступил по-другому – так, как надо? Но как это правильно сделать – поступить так, как надо? В данной книге рассказано, объяснено и показано на рисунках, как сделать так, чтобы вы в нужный момент времени делали правильный выбор, правильное решение, вели себя так, как надо, именно в тот момент времени, в который нужно. То, что предлагаем мы,– это инновационное решение, основанное на голографической психологии, которое позволяет входить человеку осознанно в состояние, в котором он без особых усилий выполняет свои задачи не только вовремя, по стандартам, но и с необходимой эмоциональной и профессиональной составляющими. Книга так же, может помочь актёрам театра и кино, быстро входить в нужную роль с нужной эмоциональной и психологической составляющей.



Модели поведения слушать на видеосервисе Wink.