Модели поведения. Инструкция по эксплуатации человека. Дмитрий Сергеевич Пахомов
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Модели поведения. Инструкция по эксплуатации человека. Дмитрий Сергеевич Пахомов

Модели поведения. Инструкция по эксплуатации человека. Дмитрий Сергеевич Пахомов (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Психология, Эзотерика18+

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Сюжет

Модели поведения у каждого свои. Работаете вы или отдыхаете, у вас всегда имеется определенная модель поведения. Многие задумываются: а что если бы я поступил по-другому – так, как надо? Но как это правильно сделать – поступить так, как надо? В данной книге рассказано, объяснено и показано на рисунках, как сделать так, чтобы вы в нужный момент времени делали правильный выбор, правильное решение, вели себя так, как надо, именно в тот момент времени, в который нужно. То, что предлагаем мы,– это инновационное решение, основанное на голографической психологии, которое позволяет входить человеку осознанно в состояние, в котором он без особых усилий выполняет свои задачи не только вовремя, по стандартам, но и с необходимой эмоциональной и профессиональной составляющими. Книга так же, может помочь актёрам театра и кино, быстро входить в нужную роль с нужной эмоциональной и психологической составляющей.

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