Мне не позавидуешь!. Рейчел Рассел (книга, 2020) слушать онлайн

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<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/kwNaL8mDBQg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Сегодня день траура и скорби. Я перешла в новую школу, а здесь все та-акие крутые – в дизайнерских шмотках и с айфонами! Я совсем не вписываюсь в их компанию. Да еще меня за что-то невзлюбила Маккензи �Холлистер, самая популярная девчонка школы, и теперь постоянно устраивает пакости. Только вот именно благодаря этой вредине я завела новых подруг…



Мне не позавидуешь! слушать на видеосервисе Wink.