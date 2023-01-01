Мне бы хотелось, чтобы меня кто-нибудь где-нибудь ждал…. Анна Гавальда (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сборник рассказов от самой знаменитой «выпекальщицы бестселлеров»! Жесткие, ироничные, трогательные и смешные рассказы о самой обыкновенной жизни, за внешней прозаичностью которой скрыты несметные сокровища потаенных желаний, страхов, грез и обид, а главное – любви в самых разных ее проявлениях.



Мне бы хотелось, чтобы меня кто-нибудь где-нибудь ждал… слушать на видеосервисе Wink.