Младший сын князя. Книга 2. Георгий Сомхиев,Андрей Ткачев (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

«Младший сын князя» – роман Андрея Ткачева и Георгия Сомхиева, вторая книга цикла «Аналитик», жанр бояръ-аниме, боевое фэнтези, городское фэнтези. С момента, как я попал в этот мир, казалось, прошло всего ничего и в то же время очень многое. Теперь я точно стал Евгением Львовым и получил признан�ие от собственных людей. Осталось лишь показать и остальным, что отброс рода Львовых уже давно не является таковым. Меня ждёт столица.



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