Младший сын князя. Книга 2. Георгий Сомхиев,Андрей Ткачев
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Младший сын князя. Книга 2. Георгий Сомхиев,Андрей Ткачев

Младший сын князя. Книга 2. Георгий Сомхиев,Андрей Ткачев (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Фэнтези16+

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Сюжет

«Младший сын князя» – роман Андрея Ткачева и Георгия Сомхиева, вторая книга цикла «Аналитик», жанр бояръ-аниме, боевое фэнтези, городское фэнтези. С момента, как я попал в этот мир, казалось, прошло всего ничего и в то же время очень многое. Теперь я точно стал Евгением Львовым и получил признание от собственных людей. Осталось лишь показать и остальным, что отброс рода Львовых уже давно не является таковым. Меня ждёт столица.

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Фэнтези

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