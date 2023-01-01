Мистическая Москва. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

История каждого города с многовековой историей в конце концов обрастает мифами, легендами, преданиями, в которых причудливо переплетаются правда и вымысел. Но есть особенные города – хранители истории, где сохраняется особый, подчас мистический дух прошедших веков, где есть места, в которых, порой, происходят события, которые невозможно объяснить с позиции современной науки… Одним из таких городов является Москва.



Мистическая Москва слушать на видеосервисе Wink.