Мистер шоколад. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Кира Хромова работала главным врачом в стоматологической клинике своего отца Аркадия Федоровича, и была уверена, что унаследует ее, когда тот уйдет на пенсию. Все изменилось, когда она привела в их стоматологию нового коммерческого директора Сергея. Аркадий Федорович, устав от административной работы, передал управление клиникой новому сотруднику, а Киру поставил перед фактом – функции главного врача будет выполнять сам, а она займется лечением пациентов. Кира была уязвлена недоверием отца и предательством Сергея, слишком поздно поняв, что тот ухаживал за ней, лишь бы втереться в доверие к Аркадию Федоровичу. Отец и дочь поругались, а на следующий день Аркадий Федорович уволил Киру за грубое обращение с ВИП-клиентом – директором кондитерского комбината Михаилом. Узнав о проблеме, Михаил предложил Кире открыть у него на комбинате свой стоматологический кабинет. Она приняла предложение, и, благодаря совместной работе, Кира и Михаил стали сближаться. Вскоре на юбилее отца Кира встретила Сергея, который сделал вид, что ревнует Киру к Михаилу, и назначил свидание. При встрече Кира поняла, что Сергею нужна всего лишь ее подпись, чтобы стать соучредителем клиники. На следующий день Кира увидела на комбинате Латышеву – хозяйку конкурирующей стоматологической клиники. Она принесла Михаилу фото Киры с Сергеем и предложила открыть на комбинате свой стоматологический кабинет на более выгодных условиях. В документе, который она оставила, Кира увидела подпись Сергея, и поняла, что коммерческий директор отца работает на конкурента и хочет прибрать к рукам их клинику. Предупредив отца о предательстве Сергея, Кира вернулась к Михаилу, сказав ему, что открывает на комбинате филиал их семейной клиники.



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