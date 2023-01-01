Мистер Мерседес. Стивен Кинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Бестселлер № 1 в США и Великобритании! Стивен Кинг вновь доказывает – жанров, не подвластных его мощному и многогранному таланту, просто не существует! Восемь убитых и пятнадцать раненых на счету бесследно исчезнувшего убийцы, протаранившего на «мерседесе» ни в чем не повинных людей… Стивен Кинг написал триллер, который заставит вас в ужасе оглядываться на каждый проезжающий мимо «мерседес» и совершенно по-другому смотреть на людей, с которыми вы сталкиваетесь каждый день. Кто знает, какие жуткие тайны скрываются за соседней дверью и кто именно хочет свести счеты именно с вами?..



Мистер Мерседес слушать на видеосервисе Wink.