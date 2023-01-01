Миссия попаданки: пройти отбор!. Ольга Коротаева (книга, 2020) слушать онлайн

Я мечтала стать знаменитым танцором. Поступила в университет, сколотила команду. Но… Болезнь отобрала все, к чему я стремилась. Время стремительно убегает и единственное, что мне осталось – попрощаться… Или найти спасение в мире драконов! Но чтобы его получить, придется пройти отбор иномирных невест и угодить местному властелину. Говорите, он – дракон? Что ж, у каждого свои недостатки! Считаете, миссия невыполнима? А это мы ещe посмотрим!



Миссия попаданки: пройти отбор! слушать на видеосервисе Wink.