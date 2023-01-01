Миссис Все на свете. Дженнифер Вайнер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Это история двух сестер, которая начинается в 1950-х годах. Девочки взрослеют – мир меняется. Они пытаются найти свое место в жизни, пытаются быть верными себе, но, как известно, у каждого своя дорога, а настоящий дом там, где тебя ждут. Они стояли перед новым домом на Альгамбра-стрит. Девочки, полные надежды. Бунтарка Джо и милашка Бетти. Такие разные – сестры. А впереди социальные потрясения, война во Вьетнаме, музыка свободы и борьба за женские права. А впереди первая любовь, рассветы, закаты, громкий смех, соленые слезы, взросление. Это искреннее и очень женское путешествие по разноцветным десятилетиям Америки. Это путешествие длиною в жизнь – удивительную, сложную и неповторимую. Роман Дженнифер Вайнер стал бестселлером New York Times и полюбился многим читателям. Эта книга заставит вас смеяться и плакать, и, может быть, уже завтра вы решите изменить свою жизнь, переписав ее воображаемый сценарий. А еще вам очень захочется обнять того, кто всегда рядом, несмотря ни на что. «Блестящее повествование, охватывающее несколько поколений». – People «Вайнер сыграет на каждой струнке вашего сердца». – Publishers Weekly



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