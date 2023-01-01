Мисливські усмішки. Остап Вишня (книга, 2012) слушать онлайн

Сюжет

Справжнє ім'я – Павло Михайлович Губенко (народ. 1889 р.– пом. 1956 р.) Видатний український письменник-сатирик, гуморист. Майстер художньої пародії і шаржу, короткого памфлета, сатиричного фейлетону і гуморески, перекладач. Остап Вишня все життя був веселою, оптимістичною людиною і своїм темпе�раментом так заражав оточуючих, що ті забували про будь-які проблеми і турботи. Адже гумор – кращий порадник у важкій ситуації і кращі ліки від усіх хвороб. А щирий сміх над собою – помічник подвійний.



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