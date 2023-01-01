Миру видней. Юлия Ефимова (книга, 2021) слушать онлайн

Люди любят планировать свою жизнь. Но миру видней, где и когда сделать нас счастливыми. Белла думала ,что распланировала всё на много лет вперед, но неудачный брак, разочарование привели ее к невероятному круговороту событий. Новая работа, преступления одно за другим, происходящие у нее на глазах, и увлекательное путешествие в Китай – страну контрастов – это те события, которые навсегда изменили ее жизнь. Увлекательный романтический детектив, который не оставит вас равнодушными. Неожиданный ход событий заставит читателя не раз удивляться и понимать, что все случайности в нашей жизни не случайны.



Миру видней слушать на видеосервисе Wink.